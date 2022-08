Eleições 2022: confira o plano de governo de Ronaldo Caiado (União Brasil)

O governador Ronaldo Caiado (União Brasil), candidato a reeleição, divulgou o seu plano de governo nesta sexta-feira (12/8). O documento enviado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda aguarda aprovação.

Para as eleições de 2022, o vice-candidato ao governo de Goiás é Daniel Vilela. Caso seja eleito em outubro, Caiado se compromete a realizar melhorias e investir em áreas de suma importância para a segurança e qualidade de vida dos goianos.

Entre os projetos do plano de governo de Ronaldo Caiado, estão áreas como a segurança pública, saúde, educação, infraestrutura, esporte, desenvolvimento econômico, dentre outros aspectos.

Conheça as propostas de Ronaldo Caiado

Saúde

No documento, Caiado ressalta que como governador e médico, a sua obrigação é presar pela vida da população goiana e que não irá “trocar, de maneira alguma, a vida por voto”.

Dentre os projetos do plano de governo está a implantação do Hospital Estadual do Cancer, em Goiás, além da implementação de novas policlínicas e finalização do Hospital Estadual de Águas Lindas.

O candidato pretende também modernizar, integrar e aprimorar a gestão do sistema de saúde pública do Estado. Caiado objetiva também inserir novos hospitais públicos de grande complexidade na Regulação Estadual.

Educação

Para a educação, as propostas dizem respeito à valorização do servido público, combate à evasão escolar, ampliação do ensino em tempo integral, aumento dos cursos e vagas oferecidos pelos Cotec’s, Escolas do Futuro e Brasileu França.

Além dos planos citados acima, está também a disponibilização de internet banda larga em todas as unidades escolares estaduais, a capacitação de professores e profissionais da educação e o investimento na educação inclusiva.

Segurança Pública

Para a segurança pública estadual, o plano de governo de Ronaldo Caiado, para o próximo mandato, caso seja eleito, inclui o fortalecimento do sistema de segurança estadual através do uso de equipamentos de videomonitoramento.

O documento prevê ainda a promoção de novos concursos públicos, no âmbito da segurança pública, com o objetivo de ampliar o número de policiais efetivos em todo estado de Goiás.

A íntegra do plano de governo de Ronaldo Caiado pode ser acessada clicando aqui. Todos os planos de governo, de todos os candidatos ao Governo de Goiás, podem ser acessados também pelo site oficial do TSE.