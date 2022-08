Em surto, idoso invade corretora e mercado, mata homem e deixa feridos, em Ipameri

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados na manhã desta sexta-feira (12/8) para atender diversas ocorrências na cidade de Ipameri. Informações preliminares apontam que um idoso, em possível surto, colocou fogo em sua casa, e depois saiu armado pela cidade e matou uma pessoa, além de deixar outras feridas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a primeira ocorrência foi o incêndio. Quando as equipes chegaram no local encontraram a casa totalmente destruída. Uma explosão teria causado o estrago, deixando paredes e telhado quebrados.

Em seguida, a equipe recebeu uma chamada de socorro em uma imobiliária. No local, um corretor imobiliário foi morto com um tiro na cabeça e outra pessoa ficou ferida. Ela foi socorrida e encaminhada para unidade de saúde na região, onde está hospitalizada em estado grave.

Ao sair da imobiliária, o idoso teria ido em um supermercado ao lado, onde atirou contra os funcionários. Uma mulher foi atingida e também foi socorrida, sendo levada para uma unidade de saúde.

De acordo com a Polícia Militar, o idoso estaria em surto psicótico e fugiu após a série de crimes. Até o momento, ele ainda não foi preso. Investigações preliminares apontam que ele possui duas armas registradas em seu nome.

Homem que invadiu corretora e mercado em Ipameri tinha desentendimentos nos estabelecimentos

Em relatos à polícia, testemunhas contaram que o homem possui dívidas de aluguéis e poderia ser despejado do imóvel.

Segundo a Polícia Civil, havia um desentendimento entre o homem e a imobiliária e ele e o mercado. Aparentemente, segundo consta das investigações, a imobiliária pediu a desocupação de um imóvel que ele habita. Além disso, ele possuía dívida no supermercado.

Veja o vídeo do delegado Diogo Andrade falando sobre o caso:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s2454ed86-3234-4bc3-bfad-e11759c31ace’]

Aguarde, esta notícia está em atualização