Jefferson Rueda faz jantar exclusivo na Chapada dos Veadeiros

O chef brasileiro Jefferson Rueda, da Casa do Porco, escolhido como 7° melhor restaurante do mundo, fará um jantar exclusivo na Vila de São Jorge, na Chapada dos Veadeiros. Assim, no dia 20 de agosto, a partir das 20h, acontece uma harmonização com vinhos e bebidas selecionadas, no Rústico Premium Grill.

Neste ano, a Casa do Porco, comandado por Jefferson Rueda foi eleito o melhor do país e 7º melhor do mundo pela lista “The World’s 50 Best Restaurants”, da revista britânica “Restaurant”. Dessa forma, para o jantar em terra goiana, o chef irá preparar um menu surpresa com suas duas especialidades: carne de porco e culinária caipira.

Desse modo, o jantar terá uma um menu de quatro etapas: recepção, entrada, prato principal e sobremesa. Além disso, serão utilizados ingredientes com produtos do frigorífico Porco Real, do chef.

As reservas para o jantar no Rústico Premium Grill, na Chapada dos Veadeiros, podem ser feitos pelo WhatsApp do restaurante. É preciso fazer pagamento antecipado via pix ou transferência bancária. A experiência inclui menu degustação e bebidas. Os valores são de R$ 600 por pessoa, ou R$ 1.000 por casal.

Sobre o Rústico

Criado em 2017, o Rústico Premium Grill, na Vila de São Jorge, é especializado em carnes premiums e cortes nobres. Ademais, conta com rótulos de importantes produtores de vinho e uma carta de drinques assinada pelos melhores bartenders do Brasil, como Adriana Pino.

O restaurante também concentra um palco, chamado de “nave”, que recebe festivais e shows de artistas locais e dos arredores, como Brasília e Goiânia. Em abril de 2022, foi um dos palcos do Festival Rock’n Blues.

O restaurante sempre recebe chefs convidados. Em junho e julho, foram convidados os assadores Thiago De Roure e Mário Portella, além da Moema Machado, especialista em pães de fermentação natural, bem como Gabriel Lotufo, chef da Artesano Pizza e Pesto, em Goiânia.

Serviço: Chef Jefferson Rueda no Rústico Premium Grill | Chapada dos Veadeiros

Quando: 20 de agosto

Onde: Rústico Premium Grill – Vila de São Jorge, Chapada dos Veadeiros (GO)

Horário: Das 20h às 0h

Valores: R$ 600 por pessoa e R$ 1.000 o casal (inclui o menu degustação e as bebidas)

Mais informações e reservas: WhatsApp (62) 99650-6476