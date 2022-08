Morre empresário atingido por veículo que invadiu restaurante em Goiânia

Morreu nesta sexta-feira (12/8) uma das vítimas da invasão de um carro de passeio ao restaurante localizado no Jardim Goiás, em Goiânia. O empresário, de 42 anos, estava internado no Hospital do Coração de Goiás.

Vale lembrar que o inquérito do caso foi concluído pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) nesta quarta-feira (10) e enviado para a Justiça goiana nesta quinta-feira (11).

Alteração do indiciamento

Todavia, com a morte de uma das vítimas, a tipificação do indiciamento, que incialmente era de lesão corporal culposa, foi alterada para homicídio culposo no trânsito.

O documento foi enviado ao Poder Judiciário indiciando a condutora do veículo, de 68 anos. Durante as investigações, a idosa afirmou que o veículo apresentou falhas mecânicas, fazendo com que ela perdesse o controle da direção.

Sobre a finalização do inquérito policial e o indiciamento da mulher, o advogado de defesa da motorista alegou que houve inconsistência no processo investigatório e afirmou que a defesa não concorda com o resultado,

“Ela afirmou que houve uma pane no carro, que levou a essa fatalidade. Ela está preocupada, fizemos contato com a família e vamos prestar apoio”, disse o advogado.

A família da vítima aguarda a liberação do corpo pelo Instituto Médico Legal (IML) a fim de realizar o velório, que deve acontecer no município de Luziânia.