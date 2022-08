Morre José Pereira Cardoso, fundador do Biscoitos Pereira em Goiânia

Morreu na noite desta quinta-feira (11/8) o empresário José Pereira Cardoso, fundador das lanchonetes Biscoitos Pereira. O comunicado foi feito pelo estabelecimento através das redes sociais.

A causa da morte não foi divulgada. Nas redes sociais, a empresa agradeceu o apoio. “Agradecemos as orações e carinho de todos os amigos e clientes”, escreveu.

O velório acontece no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia. O sepultamento está previsto para às 16h, no mesmo local.

O estabelecimento ainda emitiu um comunicado informando o fechamento de todas as unidades nesta sexta-feira (12), em virtude do luto. Entretanto, todos os pedidos efetuados para hoje serão entregues sem quaisquer alterações. O funcionamento será normalizado no sábado (13).

Nas redes sociais, clientes lamentaram a perda e prestaram solidariedade para a família. “Receba os nossos sinceros sentimentos, que o Senhor Deus conforte cada coração nesse momento.”, escreveu uma.

“Que o senhor José seja recebido na eternidade com um café quentinho passado na hora, como ele gostava de faze, e com um prato de seis pães de queijos deliciosos como os do J. Pereira”, disse outro.

Nascido em Minas Gerais, José Pereira Cardoso se mudou para Goiânia nos anos 60, mas foi só no final da década de 80 que fundou a empresa. Antes, ele chegou a abrir uma empresa de cerâmica, mas não deu certo.

Em entrevistas, ele dizia que recebeu incentivo da sua esposa para abrir a lanchonete, que ficou conhecida pelo pão de queijo.

Vários artistas renomados já passaram pelo estabelecimento, como o DJ Alok, o ex-BBB Dhomini, Rita Cadillac, Kleo Dibah e Gusttavo Lima.

