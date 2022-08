Morre José Pereira Cardoso, fundador do Biscoitos Pereira

O empresário José Pereira Cardoso, fundador das lanchonetes Biscoitos Pereira, faleceu na noite de quinta-feira (11/8). Assim, o comunicado de morte foi feito pelo estabelecimento através das redes sociais.

A causa da morte de José Pereira Cardoso não foi divulgada pela família. Nas redes sociais, a empresa agradeceu o apoio “neste momento tão difícil”. O velório aconteceu no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia. O sepultamento ocorreu por volta das 16h, no mesmo local.

O Biscoitos Pereira também emitiu um comunicado informando o fechamento de todas as unidades nesta sexta-feira (12/8), em virtude do luto. Entretanto, o funcionamento será normalizado no sábado (13/8).

Nas redes sociais, clientes lamentaram a perda e prestaram solidariedade para a família. “Meus sinceros sentimentos a família”, disse um. “Jesus conforte a todos. Ele descanse em paz. Cumpriu a missão aqui na terra junto a todos”, disse outro.

Biscoitos Pereira

Nascido em Minas Gerais, José Pereira Cardoso se mudou para Goiânia nos anos 60, mas foi só no final da década de 80 que fundou a empresa. Antes, ele chegou a abrir uma empresa de cerâmica, mas não deu certo.

Segundo informações do site Dia Online, parceiro do Aproveite a cidade, em entrevistas ele dizia que recebeu incentivo da sua esposa para abrir a Biscoitos Pereira, que ficou conhecida pelo pão de queijo. E, posteriormente, por salgados diversos.