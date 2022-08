Morre suspeito incendiar casa, matar corretor e ferir três pessoas em Ipameri

Na tarde desta sexta-feira (12/8) a Polícia Civil de Goiás (PCGO) informou a morte do idoso, de 61 anos, suspeito de incendiar a própria casa, matar um corretor de imóveis a tiros e balear outras três pessoas feridas.

Segundo a corporação policial, moradores acionaram a Polícia Militar de Goiás (PMGO) ao ver o suspeito em frente a um órgão público. Entretanto, quando os policiais chegaram ao local e iniciaram um diálogo com o mesmo, o homem atirou contra o próprio corpo.

Relembre o crime

O crime aconteceu na manhã desta sexta-feira (12), no município de Ipameri, localizado na região sudoeste de Goiás. Segundo a polícia, a imobiliária havia solicitado a desocupação do imóvel em que o idoso morava.

As apurações iniciais apontaram que o senhor de 61 anos também tinha dívidas com o supermercado onde baleou uma funcionária, o que pode ter motivado o suspeito a cometer o crime.

Testemunhas relatam que o idoso estava em surto psicótico. A Polícia Civil identificou duas armas registradas no nome do suspeito. O comandante do Corpo de Bombeiros de Ipameri disse que a equipe de resgate foi solicitada para atender várias ocorrências ao mesmo tempo.

Dentre as ocorrências citadas, primeiro a corporação de resgate foi chamada para conter o incêndio na residência. Em seguida, a morte do corretor imobiliário e a mulher baleada no mercado.

As vítimas baleadas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para hospitais da cidade e da região.