Prefeitura realiza Circuito Cultural por pontos históricos de Goiânia

A prefeitura de Goiânia está com inscrições abertas para participação no Circuito Cultural, que será realizado no dia 17 de agosto. Assim, a ação irá celebrar o Dia Nacional do Patrimônio Cultural, em um tour pelos 17 pontos da cidade tombados como bens do patrimônio cultural. Ao todo, são 45 vagas, e as inscrições, que são gratuitas, podem ser feitas pelo link: https://bit.ly/CircuitoCulturalGoiania.

O ponto de encontro para o Circuito Cultural em Goiânia será a Antiga Estação Ferroviária, no Centro. Dessa maneira, a saída das vans será às 15h30 e chegada às 16h30. Além disso, a Orquestra Sinfônica de Goiânia receberá os participantes com uma apresentação especial para encerrar o passeio.

“Planejamos esse circuito inédito para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer mais sobre o patrimônio cultural de Goiânia. Será uma oportunidade de aprender, tirar dúvidas e saber mais sobre a história de locais que são pontos de visitação e cartões postais da nossa cidade. Nossa expectativa é ampliar a quantidade de passeios para que mais cidadãos possam participar”, explica o secretário municipal de Cultura, Zander Fábio.

Confira o roteiro do Circuito Cultural por Goiânia

O roteiro do Circuito Cultural, que passará por 17 pontos de Goiânia tombados como bens do patrimônio cultural, começa na Antiga Antiga Estação Ferroviária, e dali segue para o Mercado da 74. Além disso, segue para a Estação Meteorológica de Goiânia e Aeródromo de Goiânia. Posteriormente, passa pela Capela Nossa Senhora das Graças, e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estática (IBGE).

O passeio cultural segue, e passa pelo Teatro Goiânia, Casa de Pedro Ludovico, Bosque dos Buritis e Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG). Ademais, passa pela Praça Cívica, Coreto, Relógio, Grande Hotel e Monumento ao Bandeirante. Para encerrar, visita a Igreja Imaculada Coração de Maria, o Bosque Botafogo e o Instituto Federal de Goiás (IFG), quando retorna à Estação Ferroviária. Durante o passeio, os participantes não descem das vans.