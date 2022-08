Sinal 5G deve ser instalado em Goiânia na próxima terça (16), diz Anatel

De acordo com informações divulgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o sinal 5G, em Goiânia, será ligado a partir desta terça-feira (16/8). Inicialmente, a tecnologia será ativada com 10% da cobertura atual do 4G.

Nas demais cidades do estado de Goiás, a precisão é de que o 5G comece a vigorar a partir de janeiro de 2023. Conforme dito pela Anatel, a princípio a exigência mínima era a instalação de 57 estações pelas empresas de telefonia para que o sinal fosse ativado.

Entretanto, as companhias telefônicas conseguiram aumentar a meta e instalar cerca de 100 estações. Deste modo, o conselheiro da agência ressalta que existe uma avaliação muito boa e lembra que o processo não seria rápido e que enfrentariam desafios ao longo do caminho.

Ainda de acordo com o conselheiro, a empresa tem agora um aprendizado para dar continuidade ao processo de instalação do 5G com mais tranquilidade. Além de Goiânia, o sinal será ligado em Curitiba e Salvador na próxima semana.

Outras 15 capitais brasileiras tiveram o prazo de ativação, que estava previsto para setembro desde ano, prorrogado por mais 60 dias.

Próximas cidades

O conselheiro da Anatel explicou ainda que, depois das capitais brasileiras, os próximos receptores do sinal 5G serão os municípios com população cima de 500 mil habitantes e ressalta que essa instalação deve acontecer apenas a partir de janeiro de 2023.

Já municípios com 200 mil habitantes, tais como Anápolis, Rio Verde e Águas Lindas de Goiás, terão acesso à tecnologia a partir de julho de 2023.