Feira de Antiguidades da Praça Tamandaré acontece no Dia dos Pais

Neste domingo (13/8), Dia dos Pais, acontece a 55ª edição da Feira de Antiguidades da Praça Tamandaré, que é uma oportunidade para quem está à procura de presentes para homenagear os pais. Assim, a feira terá entrada gratuita para o público e será realizada das 8h às 14 h, na área que fica junto à Rua 10, no Setor Oeste.

A apresentação especial será um show de pop e rock nacional e internacional com a banda goiana AliciKompany. Dessa maneira, serão interpretados grandes sucessos dos anos 70, 80 e 90 e canções autorais. O repertório deste domingo incluirá músicas de artistas como Bonnie Tyler, Marisa Monte, Pink Floyd e The Police. Além disso, Capital Inicial, AC/DC, Aerosmith, Nirvana, Queen e Cássia Eller.

Outras apresentações musicais na Feira de Antiguidades da Praça Tamandaré serão a do artista Fran Sax. Ele interpretará músicas clássicas no saxofone. Ademais, das fiandeiras da Associação dos Idosos do Brasil (AIB), sediada em Goiânia, que levarão para o público canções regionais. Elas também fiarão peças de tecido no local, tanto para exposição quanto para venda. Estará presente no evento também o grupo Boulevard, que levará os Cavalheiros e as Damas de Época.

Mais sobre a feira

Quem estiver em busca de presentes para os pais na Feira de Antiguidades da Praça Tamandaré terá à disposição uma grande diversidade de itens, pois o local recebe cerca de 40 expositores e é considerado o maior evento desse segmento em Goiás. Dessa forma, terá antiquários, colecionadores de antiguidades, artistas plásticos e escultores. Assim, o público encontrará móveis, obras de arte, discos de vinil antigos, esculturas, peças de decoração variadas, moedas e cédulas antigas, pratarias, itens em vidro e cristais.

As atividades culturais da feira incluirão ainda o Encontro Goiano de Pin Ups, promovido pelos grupos Pin Up Girls Gyn e Liga Pin Up Goiás, e a exposição de motos e carros antigos, feita pelo Clube do Opala de Goiânia e o Clube do Veículo Antigo de Goiás (CVA-GO), por meio do Interclubes. Outra exposição será a de histórias em quadrinhos do Clube dos Colecionadores Disney no Brasil. Para completar, o público terá à disposição food-trucks com várias opções de comidas e bebidas, como crepiocas, cachorro-quente, sucos naturais e chope.

Serviço: 55ª edição da Feira de Antiguidades da Praça Tamandaré | Edição do Dia dos Pais

Quando: Domingo (13/8)

Horário: Das 8h às 14h

Local: Praça Tamandaré (Rua 10 – Setor Oeste)

Entrada: Gratuita