Criança de 3 anos fica em estado grave após ser baleada, em Goiânia

Na noite deste sábado (13/8) uma criança, de 3 anos, foi baleada na cabeça por engano durante um tiroteio que aconteceu no Jardim do Cerrado I.

De acordo com informações da Polícia Militar de Goiás (PCGO) o alvo dos tiros seria o tio do menino e os disparos teriam sido efetuados por criminosos. Três homens suspeitos do crime foram detidos.

A Polícia Militar informou também que os presos confessam os crimes, e disseram aos policiais que queriam atingir o rapaz, de 19 anos. O crime foi motivado pelo fato do alvo ter agredido familiares de um dos suspeitos.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível perceber quando vários ditos de arma de fogo são disparados em uma distribuidora. Com o início do tiroteio, várias pessoas que estavam nos estabelecimentos próximos começam a correr e fugir.

Conforme dito pela corporação policial, um jovem de 25 anos estava dirigindo um carro, um de 23 anos estava coo passageiro e o terceiro suspeito, de 28 anos, estava armado e desceu do veículo atirando.

Estado de saúde da vítima

O menino, baleado acidentalmente durante o tiroteio, precisou ser internado no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), devido ao fato de estar em estado grave.

A última atualização sobre o seu estado de saúde informava que a criança estava sedada e respirando com ajuda de aparelhos. O tio, que também foi baleado, está internado na mesma unidade de saúde, mas não havia informações o seu quadro até a manhã deste domingo (14).

A Polícia Militar foi chamada e conseguiu efetuar a prisão dos suspeitos. Eles estavam em um carro preto e com eles foram achadas duas pistolas, além de porções de drogas.