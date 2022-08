Dia dos Pais: carta aberta a todos os pais e figuras paternas

Goiânia, 14 de agosto de 2022

Falar sobre o dia dos pais não é uma tarefa fácil. Por motivos pessoais, trata-se de uma data cheia de sentimentos dúbios, conflitos internos e uma imensa saudade. Será que alguém pode substituir o amor e a presença de um pai na vida de uma criança?

Se me perguntar quem é a primeira pessoa que me vem a cabeça quando o assunto é saudade ou ao dizer a palavra ‘Pai’, vou te dizer com certeza que essa pessoa é o meu pai. Meu genitor.

Todavia, se me pedir para puxar na memória o momento mais importante vivido ao lado dele, vou te dizer que é impossível, pois não tenho recordações de ter vivido esse momento.

Explico: meu pai faleceu quando eu ainda era um bebê. O resultado disso é não ter tido tempo o suficiente para criar memórias, principalmente memórias afetivas ao lado dele.

Vivo na constante saudade de alguém que me gerou, mas que, infelizmente, não tive tempo para “ter o que recordar”. Sei que ele me amou incondicionalmente e esse amor é reciproco. Tenho certeza que ele foi o melhor pai do mundo e que seria um avô espetacular.

Mas sabe de uma coisa? Se tem algo que eu aprendi ao longo desses quase 24 anos de saudade, é que mesmo que tenhamos figuras paternas ao nosso redor, nenhuma delas supre o amor e a presença de um pai na vida de um filho.

Sou muito grata ao meu avô, a quem chamo de Pai, pois ele é a figura paterna que tenho como referência na minha vida desde que me entendo por gente, por assim dizer.

Foi com o meu avô que eu aprendi o que é ser amada por um pai, foi com ele que eu aprendi a pescar, foi ele quem me ensinou a tratar o próximo com carinho e respeito. Com ele aprendi todos os princípios que levo para a vida.

É claro que não posso tirar o mérito de diversas outras pessoas que contribuíram na minha formação como pessoa e que cuidaram tão bem de mim, como é o caso da minha mãe, padrinhos, tios e avós. Mas é ele, o meu avô, uma das figuras mais importantes na minha vida.

Mediante a isso, a falta física do meu pai e a figura paterna do meu avô, é que te pergunto: O que é ser pai?

Ser pai é apenas conceber, assumir e arcar com as responsabilidades financeiramente? A resposta para essa pergunta é clara: NÃO. Ser pai vai muito além de colocar o filho no mundo e pagar uma pensão.

Ser pai é ser amor. Ser pai é ser presente. Ser pai é estar presente.

É claro que aqui pode-se tratar de situações diferentes, mas acredito que eu saiba (ou pelo menos tenha noção) da falta que um pai faz na vida de uma criança.

A presença de uma figura paterna, seja ela mãe, avô, tio, padrinho, irmão, ou quem quer que seja, não diminui a saudade e a falta que faz a presença de um pai na vida de um filho. Não é que esteja desmerecendo a presença de vocês [figuras paternas]. Longe disso.

Eu, assim como tantas outras pessoas na mesma situação ou em situações semelhantes a essa, sou muito grata por tudo que fizeram e fazem por mim. A questão é que, mesmo com vocês em nossas vidas, ainda há saudades e questionamentos do tipo: como seria se o meu pai estivesse aqui hoje?

Depois de muitos anos pensando sobre o assunto, muitos anos não gostando do Dia dos Pais, choros abafados pelo travesseiro e uma saudade infinita, hoje eu sei que o meu pai fez de tudo para ficar do meu lado e para cuidar de mim, enquanto pôde.

Sei também que ele me confiou à melhor figura paterna que eu poderia ter: o meu avô. Por mais que o meu genitor não esteja mais aqui, sei que posso contar com a minha figura paterna para o que eu precisar, e que é no colo dela que tenho o maior amor e cuidado desse mundo.

É por isso, e por tantos outros motivos que não cabem aqui, que eu ressalto o fato de que ser pai é ser presente e dar amor aos filhos. Entendo perfeitamente que haja as preocupações com o futuro e educação da criança, todavia amor, presença e cuidado também são necessários.

Aos papais de primeira viagem, e em especial aqueles que ainda tem filhos pequenos, eu digo aproveitem o tempo que puderem aproveitar. Os filhos crescem, as preocupações mudam e depois fica apenas a saudade do tempo que não volta mais.

É vital que vocês, pais (e nisso incluo todos os pais, de todas as idades e independente da quantidade de filhos), tirem um tempo para os seus filhos. Porém, tire um tempo de qualidade. Vocês não sabem quanto tempo ainda tem ao lado deles.

Por último só tenho a dizer: Muito obrigada por tudo que fez por mim e por todo o amor que me deu no breve período que estivemos juntos. Quero que saiba, de onde estiver, que eu te amo incondicionalmente e que não tem um só dia que eu não pense em você, pai.

Ao meu avô também só tenho a agradecer por ser a minha figura paterna, que me ama, me protege e me acolhe. Muito obrigada por ser um pai maravilhoso, um avô “porreta” e o biso mais babão desse mundo.

Com amor,

Gabriela Amaral