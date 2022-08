Hugol abre protocolo de morte cerebral de menino de 3 anos baleado em Goiânia

Na manhã desta segunda-feira (15/8) o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) abriu um protocolo de morte cerebral do menino de 3 anos que foi baleado na cabeça, em Goiânia.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, a criança foi atingida acidentalmente durante um tiroteio que aconteceu no Jardim do Cerrado I, na noite deste sábado (13). Três pessoas foram presas pelo crime.

As apurações iniciais sobre o caso apontaram que o alvo dos disparos, feito por criminosos, é o tio do menino. A corporação policial informou também que o tio da criança também foi atingido com dos tiros. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hugol.

Através de uma nota, a unidade de saúde informou que o estado geral de saúde do tio do menino é regular, que ele está consciente e respirando com o auxilio de aparelhos.

A corporação policial informou que os três homens presos pela ação confessaram o crime e alegaram que queriam atingir o jovem, de 19 anos, porque ele teria agredido familiares de um dos suspeitos.

No momento dos disparos o alvo dos tiros estava andando na rua, próximo a uma distribuidora de bebidas, acompanhado do sobrinho, quando ambos foram baleados.

A confusão

Segundo a polícia, os suspeitos estavam em uma pastelaria confraternizando com a família, quando o tio do menino chegou ao local e tentou arrancar a camisa de time que uma das pessoas estava usando.

A ação da vítima gerou uma briga generalizada e o tio da criança pode ter agredido familiares de um dos homens detidos. Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver quando vários disparos são feitos próximo a uma distribuidora.

Quando os tiros são disparados, várias pessoas que estavam nos comércios começam a correr e fugir. A PM disse que um jovem de 25 anos estava dirigindo o carro, um de 23 anos estava como passageiro e o terceiro, de 28 anos, estava armado e desceu do carro atirando.

A polícia foi acionada e conseguiu prender os suspeitos. Eles estavam em um carro preto. Com eles foram achadas duas pistolas e droga.