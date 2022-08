Jovem filmado entrando em viatura da PM é encontrado morto, em Goiânia

Câmeras de segurança localizadas no Bairro Jardim Europa, em Goiânia, registraram o momento em que um rapaz, de 28 anos, é colocado por agentes dentro de uma viatura da Polícia Militar de Goiás (PMGO).

Após a ação realizada durante uma abordagem policial, nesta quinta-feira (11/8), o corpo do homem foi encontrado sem vida, horas depois, em uma estrada de terra, localizada no Setor Jardim Real Conquista, também em Goiânia.

Polícia Militar se manifesta sobre o caso

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, a vítima teria morrido durante um confronto com os policiais. A Polícia Civil de Goiás, através da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios.

Vale ressaltar que a PCGO investigará o fato uma vez que o rapaz foi encontrado com as mesmas roupas que é visto nas filmagens. O delegado responsável pelo caso, disse que a vítima foi colocada na viatura por volta de oito horas da manhã.

A notificação do caso, junto à PCGO, só aconteceu às dez da noite, do mesmo dia, sendo feita pela mesma viatura que realizou a abordagem. Segundo a PM, os policiais estavam patrulhando o Jardim Real Conquista quando se depararam com uma moto e deram ordem de parada.

O investigador explica ainda que ao serem abordados, o condutor da motocicleta teria fugido e o garupa [vítima] teria efetuado disparos contra os policiais militares.

Nas alegações da PM consta ainda que os ocupantes da motocicleta tentaram dar meia volta ao perceberem a presença da viatura policial. Conforme relatos, a moto teria derrapado e a vítima desceu do veículo com uma mochila nas costas.

Em nota divulgada à imprensa, a Polícia Militar de Goiás afirma que os policiais que participaram da ação teriam apenas revidados aos disparos feitos pelo condutor, que “evadiu sentido Setor Santa Fé” e também do garupa, que ficou no local.

No documento, a corporação relata que o rapaz teria caído em uma região de pasto, para onde havia tentado fugir, sendo alcançado pelos agentes e desarmado. A PM informou que com ele foi encontrado um revólver calibre 32 e uma grande quantidade de drogas.

Os agentes disseram ter solicitado atendimento médico para o homem, que havia sido baleado, porém a morte foi contatada no local. O motorista da moto não teria sido encontrado.

A esposa da vítima registrou um boletim de ocorrência, onde relatou que o marido saiu de casa com o objetivo de deixar o veículo da família em uma oficina mecânica e, até à noite, não havia conseguido contato com ele.

De acordo com a polícia, o homem tinha passagens por tráfico de drogas e rouba, porém não havia nenhum mandado de prisão em aberto contra ele.