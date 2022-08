Pecuária de Goiânia supera expectativas e movimenta mais de R$ 40 milhões em negócios

A 75ª da Exposição Agropecuária do Estado de Goiás, conhecida também como Pecuária de Goiânia, superou expectativas e movimentou mais de R$ 40 milhões em negócios. A feira foi realizada entre os dias 5 a 14 de agosto, no Parque de Exposições Agropecuário de Goiânia, no setor Nova Vila.

A exposição ficou paralisada por mais de dois anos, devido a questões sanitárias envolvendo a pandemia. Neste ano, ela retornou em data e formato diferente, mais voltada para o produtor rural e a família, sem a realização de shows populares na arena, mas com atrações musicais em restaurantes.

Durante dez dias, o evento reuniu mais de 30 mil pessoas no parque de exposições. De acordo com a organização, o recorde de movimento foi registrado durante ao finais de semana. Várias autoridades estiveram presentes no local, como o Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes; o Governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado; e prefeito de Goiânia, Rogério Cruz.

Já em relação aos negócios, a feira superou expectativas e movimentou mais de R$ 40 milhões. O valor é referente a venda de animais, sêmens, embriões e produtos de varejo como móveis, bebidas e vestuário.

Atrações da Pecuária de Goiânia

Segundo a organização, durante a 75ª ExpoGoiás os visitantes puderam conferir mais de 500 animais das mais importantes raças bovinas e equinas, mini animais, museu agropecuário, e prova dos Três Tambores com mais de 200 competidores. Além disso, também foram realizadas palestras, feira de mãos empreendedoras, julgamento da raça Nelore par o ranking e muitos outros.

