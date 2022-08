Exposição Relembrar retrata acervo Art Déco de Goiânia

A exposição Relembrar: A Passagem do Tempo no Acervo Art Déco de Goiânia, será inaugurada no dia 25 de agosto, às 19h. Assim, pensada e criada pelo fotógrafo e psicólogo goiano Raphael Vieira (@rvvfotografia), a mostra acontece no Instituto Federal de Goiás (IFG), Campus Goiânia. A exposição ficará aberta ao público até o dia 9 de setembro.

A exposição Relembrar faz parte da programação do Goiânia Art Déco Festival 2022. Dessa maneira, possui um “caráter de educação patrimonial sobre a importância do acervo Art Déco na cidade”.

A mostra será realizada no pátio central do Instituto Federal de Goiás, no Centro de Goiânia. O local tem contato direto com os estudantes, trabalhadores, e aberto para o público em geral. Desse modo, segundo Raphael Vieira, não se trata apenas de um registro fotográfico dos bens Art Déco, “mas de uma discussão sobre as funções esignificados deste acervo no imaginário do goianiense”.

Quem comparecer à abertura do evento no dia 25 de agosto também terá a oportunidade de participar de uma palestra e debate sobre o projeto com o fotógrafo Raphael Vieira. Assim, este evento será realizado na Cinemateca do IFG, às 20h h. A palestra será totalmente gratuita e aberto ao público em geral.

Serviço: Inauguração da Exposição Relembrar: A Passagem do Tempo no Acervo Art Déco de Goiânia

Quando: 25 de agosto

Horário: 19h

Onde: Instituto Federal de Goiás (IFG), Campus Goiânia

Entrada: Gratuita