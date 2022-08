Goiás pode registrar chuvas nesta quinta (18) e sexta (19), diz Cimehgo

De acordo com as novas informações divulgadas pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), as regiões Sudoeste e Sul do estado devem apresentar áreas de instabilidade nesta quinta (18/8) e sexta-feira (19).

Isso significa dizer que que os moradores dessas regiões terão um alívio momentâneo do calor e do tempo seco, devido a presença de chuvas fracas e passageiras. O Cimehgo ressalta que as áreas de instabilidade devem ficar restritas à essas áreas.

O gerente da Cimehgo afirma que não será chuvas fortes, mas que o fato do corredor de umidade passar próximo ao estado de Goiás, pode trazer leves precipitações para as regiões Sudoeste e Sul, mesmo que não pegue pegar todos os municípios.

Com a nova previsão, a umidade do ar nessas regiões deve ter uma pequena melhora. Entretanto, é preciso destacar que não previsão de chuvas para o restante do estado de Goiás.

Baixa umidade

A baixa umidade do ar é provocada pelo tempo seco e a falta de chuva. Essa condição faz com que as regiões goianas entrem em estado de alerta. Segundo previsões do Cimehgo, para estar terça-feira (16), grande parte das cidades devem registrar umidade do ar abaixo de 20%.

Vale lembrar que a umidade relativa do ar ideal para a saúde humana é de 60%. O nível de criticidade aumenta de acordo com a queda do nível de umidade do ar.

Segundo o Cimehgo, a umidade entre 31% e 40% é considerado estado de observação; 21% e 30%, atenção; 13% e 20%, alerta e abaixo de 12% é considerado estado de emergência.