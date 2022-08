II Festival de Teatro Popular abre inscrições para artistas

As inscrições para participação do II Festival de Teatro Popular, em Goiânia, estão abertas. Assim, é válida apenas para artistas credenciados no Sistema de Credenciamento da prefeitura da capital. O evento será realizado de 6 a 15 de setembro, nos Centros Culturais Teatro Goiânia Ouro, no Centro, e na Casa de Vidro Antônio Poteiro.

Artistas, companhias e grupos teatrais podem enviar suas propostas para apreciação da comissão avaliadora. Para registro, pessoas interessadas devem ser previamente cadastradas, e se enquadrar nos critérios de seleção. Desse modo, serão priorizados residentes de Goiânia que trabalhem profissionalmente nas áreas artística e cultural do município.

Se enquadram nos critérios espetáculos teatrais e ações formativas que são focadas na abordagem do teatro popular. Além disso, aquelas em que o release e ficha técnica sejam disponibilizadas com informações profissionais dos proponentes. Ademais, há espaço para propostas que não foram contempladas em festivais anteriores realizados pela Secult ou leis de incentivo como, por exemplo, Fundo de Arte e Cultura e Lei Aldir Blanc Municipal, nos últimos três anos.

Outros pontos a serem avaliados são faixa etária, categoria e cunho pedagógico. O envio das propostas é feito pelo link: https://www.goiania.go.gov.br/secult/credenciamento/.

Suporte presencial

Artistas, grupos teatrais e companhias que não conseguiram se credenciar pela internet têm atendimento presencial no Centro Cultural Teatro Goiânia Ouro. Dessa maneira, quem tiver dúvidas pode solicitar suporte na sede do teatro, qna Rua 3, nº 1016, Setor Central. O horário de atendimento é das 8h às 11h, e das 14h às 18h. Porém, deve providenciar a documentação relacionada no link acima.

Festival de Teatro Popular

O II Festival de Teatro Popular integra a proposta de Retomada Cultural em Goiânia. Assim, o objetivo é promover a visibilidade e oportunizar o retorno aos palcos dos artistas no período pós-pandemia.

O secretário municipal de Cultura, Zander Fábio, explica que o foco do projeto é evidenciar a qualidade dos trabalhos artísticos desenvolvidos pelos artistas goianienses, além de instituí-lo como projeto de ação cultural permanente.

“Assim, fomentar não só o fazer teatral no município, como a ocupação dos espaços culturais”, diz. “Temos, como contrapartida social, a acessibilidade do público goianiense aos espaços culturais, para que possam prestigiar a arte goiana de forma gratuita”, completa.