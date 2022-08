Inscrições abertas para concurso do TCE-GO; salário inicial de R$ 11,3 mil

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) está com inscrições abertas para o concurso público para preenchimento de vagas para o cargo de Analista de Controle Externo, para atuar em Goiânia. O salário inicial é de R$ 11.335,32.

De acordo com o edital, as inscrições podem ser feitas até o dia 27 de setembro, exclusivamente pelo site da Fundação Carlos Chagas, organizadora do certame. O valor da taxa é de R$ 195.

Vagas para concurso do TCE-GO

No total, 35 vagas estão disponíveis para os concurseiros, sendo todas para nível superior, mas em diferentes áreas de formação. Veja:

Controle Externo: 25 vagas, sendo duas para candidatos com deficiência, qualquer curso de graduação

25 vagas, sendo duas para candidatos com deficiência, qualquer curso de graduação Tecnologia da Informação: 5 vagas, qualquer curso de graduação

5 vagas, qualquer curso de graduação Engenharia: 3 vagas, graduação em Engenharia e registro no Crea

3 vagas, graduação em Engenharia e registro no Crea Contabilidade: 2 vagas, graduação em Ciências Contábeis e registro no CRC

O concurso é composto por duas etapas para todos os cargos, sendo prova objetiva e discursiva, sendo realizadas no dia 6 de novembro, nos períodos da manhã e da tarde, respectivamente.

A primeira etapa é de múltipla escolha, com questões de conhecimentos gerais, como língua portuguesa; noções de direito constitucional, administrativo e financeiro; contabilidade pública; orçamento público; e outros. Esta etapa é de caráter eliminatório e classificatório.

A segunda etapa é uma prova discursiva, que será o estudo de um caso, de caráter eliminatório e classificatório.

Cronograma

Aplicação da prova objetiva e discursiva – 6 de novembro

Divulgação do gabarito da prova objetiva – 7 de novembro

Publicação do resultado da prova objetiva e discursiva – 19 de dezembro

Prazo para interposição de recurso – 20 a 22 de dezembro de 2022

Publicação do resultado da prova discursiva, após recurso e resultado final – 25 de janeiro de 2023

Clique aqui e tenha acesso ao edital completo.

