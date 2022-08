Militares ficam feridos após míssil explodir na Base do Exército, em Formosa

Nesta terça-feira (16/8) oito militares ficaram feridos após um míssil explodir durante um treinamento realizado no Forte Santa Bárbara, em Formosa. O acidente aconteceu no decorrer de um exercício de Defesa Antiaérea.

De acordo com informações repassadas por testemunhas, um morteiro teria explodido no rosto de um tenente da corporação, atingindo também outro militar que estava próximo a ele.

Já o Comando Militar do Planalto informou que quatro equipes de resgate ficaram responsável por prestar os primeiros socorros aos feridos. Dentre as vítimas, dois atingidos precisaram ser transportados por helicóptero até as unidades de saúde de Formosa e Brasília.

Apesar de não ter divulgado o estado de saúde das vítimas, o comando afirma que nenhum deles corre o risco de morte. O Exército Brasileiro também se manifestou e afirma que está mantendo contato com os familiares dos militares envolvidos.

Um inquérito policial militar deverá ser instaurado para apurar as causas e circunstâncias do ocorrido.

Outo acidente com míssil

Vale lembrar que durante o mês de maio deste ano, um míssil caiu no centro de treinamento durante um exercício militar do Curso de Operação do Sistema de Mísseis e Foguetes para oficiais e sargentos.

Na ocasião o Comando de Artilharia do Exército explicou que um dos foguetes lançados acabou desviando de sua rota inicial e atingindo uma plantação nas proximidades.

Com o incidente, uma equipe de instrutores e monitores, acompanhados da equipe médica do exercício, se dirigiu ao local do impacto, onde foi constatado que não havia vítimas ou qualquer dano material.

Na época, a nota da entidade esclareceu que o “exercício foi planejado para ocorrer dentro dos limites do Campo de Instrução de Formosa (CIF), tendo sido adotadas todas as medidas de segurança. O Exército Brasileiro e a AVIBRAS já estão trabalhando nas investigações”.