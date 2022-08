Primeiros casos de varíola dos macacos em mulheres são confirmados, em Goiás

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) de Goiás confirmou os dois primeiros casos de varíola dos macacos em mulheres. Com as novas infecções, o número de casos confirmados, no Estado, sobe para 116.

As informações foram divulgadas através de um boletim elaborado pela SES/GO e divulgado nesta segunda-feira (15/8). Deste modo a segmentação dos pacientes fica da seguinte forma: duas mulheres e 114 homens. Os pacientes tem idades entre 20 e 47 anos.

Além das confirmações, Goiás possui 209 casos em investigação e outros 86 casos descartados para a varíola dos macacos. O município com mais confirmações da doença é Goiânia, com um total de 95 pacientes.

Entretanto, há também casos de varíola dos macacos confirmados nas cidades de Águas Lindas de Goiás (1); Aparecida de Goiânia (13); Cidade Ocidental (2); Inhumas (1); Itaberaí (1); Luziânia (1); e Valparaíso de Goiás (2).

No boletim epidemiológico divulgado pela SES/GO, nesta sexta-feira (12), Goiás tinha 60 casos confirmados e 252 suspeitos.

Formas de contagio e sintomas da Varíola dos Macacos

Contato com o vírus: através de animais, pessoas ou objetos contaminados. O contágio pode acontecer através de mordidas, arranhões de animais, manuseio de caça selvagem ou pelo uso de produtos feitos de animais infectados.

Pessoa para pessoa: o contato direto com fluidos corporais também é uma forma de contágio. Ou seja, o vírus pode ser transmitido através do sangue, pus, secreções respiratórias, saliva, beijo ou feridas. Ainda não se sabe se a doença pode ser transmitida através do sêmen ou fluidos vaginais.

Por materiais contaminados que tocaram fluidos corporais ou feridas, tais como, roupas, talheres ou lençóis;

Durante a gestação através da placenta, no parto e/ou pós-parto devido ao contato pele a pele.

Os sintomas iniciais incluem: