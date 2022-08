Goiânia Art Déco Festival 2022 celebra os 80 anos do batismo cultural

Entre os dias 23 e 28 de agosto de 2022, a capital goiana sedia a 5ª edição do Goiânia Art Déco Festival. Assim, o único evento da América Latina dedicado à arquitetura Art Déco irá homenagear os 80 anos do “Batismo Cultural” da cidade. O evento terá a participação de 40 artistas plásticos, que representam o acervo tombado em várias técnicas e estilos.

Ao longo dos seis dias do Goiânia Art Déco Festival, serão oferecidas palestras direcionadas à educação patrimonial. Dessa modo, tem eventos com temas como “Revitalização do Centro” e “O Centro que Habito – Jornalismo, Patrimônio e Identidade de Goiânia”.

Além disso, serão ministradas oficinas de aquarela (para 20 pessoas) e construção de maquetes Art Déco. Ademais, serão realizados tours históricos, evidenciando o patrimônio arquitetônico presente na capital. A programação é totalmente gratuita.

O evento é uma realização da Onygo Turismo e Passeios, com apoio do Centro Universitário Araguaia (UniAraguaia), bem como o Hotel Serras de Goyaz. Também Conhecer, Quarteto em Mostra, Goiânia Art Souvenirs, Associação Goiana de Artes Visuais (Agav), Sicoob, Museu Confaloni, Secretaria Municipal de Cultural de Goiânia e Secretaria de Cultura do Estado de Goiás.

Confira AQUI a programação completa do evento.

Serviço: 5ª edição do Goiânia Art Déco Festival | 2022

Quando: De 23 a 28 agosto

Onde: Diversos locais de Goiânia

Participação: Gratuita