Os Primeiros Soldados, premiado longa brasileiro, estreia no Cine Cultura

Dirigido por Rodrigo de Oliveira, estreia na programação do Cine Cultura, no Centro de Goiânia, o longa-metragem Os Primeiros Soldados, premiada produção que dialoga com o Brasil contemporâneo ao resgatar o começo da epidemia da HIV/Aids nos anos de 1980. Assim, a obra estreia nesta quinta-feira (18/8).

Na programação do Cine Cultura também seguem em cartaz os filmes Crimes do Futuro, dirigido por David Cronenberg. Além disso, Memória, do diretor Apichatpong Weerasethakul, e Paradise – Uma Nova Vida, de Davide Del Degan.

Os filmes

A trama de Os Primeiros Soldados se passa em 1983, quando o jovem biólogo brasileiro Suzano tenta sobreviver à primeira onda da epidemia de Aids. Desse modo, o desespero diante da falta de informação e do futuro incerto aproxima Suzano da artista transexual Rose, bem como do videomaker Humberto, igualmente doentes.

Memória é o novo filme do cineasta tailandês Apichatpong Weerasethakul, um dos maiores diretores do cinema contemporâneo. No enredo, o destaque é a orquidófila escocesa Jessica Holland que foi visitar a irmã em Bogotá. Dessa maneira, certa manhã, ela é acordada por um estrondo. Esse som assustador atrapalha seu sono por dias, questionando sua identidade. Ademais, levando até estúdios de gravação e aldeias isoladas na selva na tentativa de encontrar sua fonte.

Na trama de Paradise, Colagero e um assassino da máfia italiana, denunciado por ele, estão isolados nos Alpes italianos no mesmo programa de proteção à testemunha. Dessa maneira, apesar das diferenças, a solidão os aproxima e a amizade que surge entre eles os leva a diferentes caminhos.

Em Crimes do Futuro, os humanos se adaptam a um ambiente sintético, com novas transformações e mutações. Dessa forma, com a ajuda de Caprice, Saul Tenser, artista performático de celebridades, mostra publicamente a metamorfose de seus órgãos em atuações de vanguarda.

O cinema

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), e está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. Assim, tem ingressos a preços populares, custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. Ademais, na segunda-feira todos pagam meia-entrada. O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro. Com 98 lugares para receber o público, o cinema conta álcool gel na entrada. O uso de máscara é optativo.

Confira a programação do Cine Cultura de 18 a 24 de agosto

14h15 – Crimes do Futuro (2022, Canadá, 18 anos, 108 min, dir: David Cronenberg)

16h15 – Os Primeiros Soldados (2022, Brasil, 14 anos, 107 min, dir: Rodrigo de Oliveira)

18h15 – Memória (2022, Colômbia/Tailândia, 10 anos, 136 min, dir: Apichatpong Weerasethakul)

20h45 – Paradise – Uma Nova Vida (2022, Eslovênia/Itália, 14 anos, 86 min, dir: Davide Del Degan)