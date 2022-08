Polícia Civil indicia dois suspeitos pela morte de psicóloga, em Catalão

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) indiciou dois homens pela morte da psicóloga, de 39 anos, em Catalão. Segundo informações do delegado responsável pelo caso, os suspeitos devem responder por latrocínio consumado, visto que tentaram roubar o veículo da vítima.

Câmeras de segurança registraram o momento em que os homens se aproximaram do shopping, onde a vítima era dona de uma cafeteria. O inquérito policial foi enviado à Justiça de Goiás nesta sexta-feira (12/8).

Nesta quarta-feira (17) o juiz deu o prazo de cinco dias para que o Ministério Público de Goiás (MPGO) ofereça a denúncia em desfavor dos indiciados.

A corporação policial explica que eles irão responder pelo crime de latrocínio mesmo os suspeitos não tendo levado nenhum bem da vítima. Neste caso, o roubo foi tentado, mas a morte foi consumada.

Tentativa de assalto

O crime aconteceu no último dia 4 de agosto. Segundo a delegada, os suspeitos alegaram, em depoimento, que a arma disparou acidentalmente ao bater no vidro do carro, para anunciar o assalto.

A corporação policial apurou que a vítima foi atingida por um único disparo, que perfurou o pulmão e resultou na morte da psicóloga. A mulher ainda tentou arrancar com o carro, mas, devido aos ferimentos, perdeu a consciência e bateu o veículo.