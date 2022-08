Projeto cria cursos e oferece serviços domésticos com foco no empreendedorismo social

Sempre atenta às demandas da sociedade, a empresária social Reila Miranda apresenta o projeto Afinco Cooperar, no qual ela reúne mulheres, com ou sem experiência, que buscam oportunidades de trabalho e renda, para atuar no segmento de limpeza e serviços gerais em Goiânia e na região metropolitana. Antes de serem encaminhadas aos clientes, elas são treinadas para trabalhos como faxinar, passar roupas, cozinhar e organizar. Dentro da proposta, existem ainda cursos específicos para quem quer se profissionalizar mas não quer, necessariamente, manter o vínculo empregatício e podem se aperfeiçoar em faxina, empregada doméstica, boas práticas em manipulação de alimentos, marcenaria para mulheres e babá.

A ideia da Afinco Cooperar surgiu com as mudanças de comportamento do mercado durante a pandemia. Foi quando Reila se viu impelida a mudar de rumo e encontrou no segmento de faxina, o aporte financeiro que precisava naquele momento. A relação de Reila com a prestação de serviços é antiga, mas começou mesmo na cozinha, quando durante algum tempo se dedicou à profissão de chef.

Contudo, mesmo o sustento vindo daquele segmento, um certo preconceito ainda tomava conta, e levou um tempo para que a empresária se assumisse na posição de faxineira. “Foi então que eu percebi que meu trabalho poderia ser ainda melhor. Logo eu já estava dispensando agenda e indo atrás de outras mulheres para pegar as datas que eu não conseguia atender”, conta Reila.

Não demorou muito, a experiência de empresária em outros segmentos deu a ela condições colocar sua vocação de empreendedora em prática e contratar mulheres para fundar a Afinco Cooperar, uma aglutinadora de pessoas interessadas em trabalhar, mulheres que lutam para cuidar de suas famílias e fazem isso cuidando de outras famílias e suas casas.

Reila explica que seu treinamento em todas os segmentos tem cunho afetivo e ao mesmo tempo prático. “Elas precisam ser profissionais, entender os seus horários de entrada e saída, mas sem mecanizar o trabalho. Cada casa, cada cliente tem suas necessidades e particularidades. Do ponto de vista delas, eu procuro também estar atenta ao que elas precisam, todas têm filhos, famílias e demandas pessoais que precisam ser consideradas”, diz ao lembrar também que algumas começam ainda muito jovens e não tem a menor noção de como limpar uma casa e o treinamento começa do zero.

De acordo com Reila, para muitas mulheres, ser empregada doméstica nem sempre é uma escolha, mas uma necessidade que a vida impõe, por falta de opção, escolaridade ou oportunidade de fazer outras coisas da vida, mas isso não precisa ser encarado como algo ruim. “Quando percebi o quanto é importante ser a cuidadora da casa de alguém, eu vi como esse trabalho precisa ser reconhecido, e essa é uma das nossas demandas”.

Perfil

Aos 43 anos, Reila é mãe e empresária, foi criadora do Reila Miranda Buffet em São Paulo, da Divina Empada em Pirenópolis e também foi fundadora e coordenadora da Casa Da Borboleta, casa de apoio à maternidade e à paternidade ativa da Zona Leste de São Paulo. Traz no currículo a participação dos cursos 10 Mil Mulheres da Fundação Goldman Sachs em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FVG), e do Empretec do Sebrae.

A experiência na cozinha vem do convívio com a avó paterna, Dona Verônica, que foi merendeira em uma escola, com quem aprendeu a fazer salgados. Seu objetivo com a Afinco Cooperar é fortalecer a cultura do empreendedorismo social em Goiânia e ajudar mulheres a traçar um caminho de empoderamento pessoal e profissional. “Nossa rede vai se fortalecer na medida em que elas se fortalecerem”, finaliza.

Para o futuro da Afinco Cooperar, ela planeja aumentar a grade de cursos e capacitar novas instrutoras.