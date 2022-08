UniRV disputa semifinal da Copa Goiás de Futsal masculino neste sábado (20)

O time da UniRV entra em quadra no próximo sábado, 20 de agosto, contra a equipe do Damianópolis disputando a semifinal da Copa Goiás de Futsal masculino, na categoria profissional. Com a vantagem e jogar em casa e com o apoio da torcida, a UniRV é favorita na disputa que vale uma das vagas na grande final.

A partida do jogo de volta começa às 14 horas no Módulo Esportivo, com entrada franca. O programa é perfeito para curtir com a família, torcendo por uma participação importante da UniRV no esporte profissional. “Estamos confiantes, nos preparamos para esse jogo e com o apoio da torcida vamos garantir essa vaga na final,” comentou o técnico e coordenador de esportes, César Paraíba.

UniRV rumo à final

Esta será a partida de volta. Na primeira, realizada no último sábado (13), o placar ficou 3 a 2 para a equipe de Damianópolis. Agora, no jogo do dia 20, a UniRV leva o jogo para prorrogação caso abra vantagem no tempo regular. Caso haja empate no tempo extra, a decisão é nos pênaltis.

A outra seminifinal será decidida no mesmo dia, entre Barranca e Vila Nova. Quem vencer, disputa a final com o time vencedor entre UniRV x Damianópolis.

