Auxílio taxistas: 2,3 mil profissionais devem receber auxílio, em Goiás

De acordo com informações divulgadas pelo Ministério do Trabalho e Previdência cerca de 2.351 motoristas de táxi do Estado de Goiás devem receber o benefício federal como forma de minimizar os impactos causados pelo alto preso dos combustíveis, nesta primeira etapa.

O auxílio taxistas será pago em duas parcelas de R$ 1 mil cada, referentes aos meses de julho e agosto. Nessa primeira fase, serão gastos R$ 490,4 milhões com os auxílios em todo o país. A primeira etapa foi paga no último dia 16.

Entre os dias 25 de julho e 2 de agosto mais de 300 mil taxistas se inscreveram em todo Brasil, na fase inicial de cadastros para o primeiro lote de processamento de dados.

Em Goiás, o maior número de inscritos foi referente ao município de Goiânia com 998 inscrições, seguido de Anápolis com 180 e Aparecida de Goiânia com 159 taxistas cadastrados.

Fim do prazo para cadastro

Inicialmente os cadastros podem ser feitos até o dia 11 de setembro. Entretanto, o Ministério do Trabalho e Previdência descarta uma nova prorrogação do prazo.

Ressalta-se que o valor das parcelas e a quantidade de pagamentos do benefício poderão ser ajustadas, de acordo com o número de beneficiários cadastrados. Porém, o limite global de R$ 2 milhões disponível para o pagamento do auxílio deverá ser respeitado.

Os valores serão creditados na conta poupança social digital, aberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal, em nome dos beneficiários. A movimentação da conta é feita através do aplicativo Caixa Tem.

No momento do cadastro não é necessário que o taxista envie dados da conta para o depósito. Caso o beneficiário não movimente a conta em até 90 dias, os recursos depositados serão recolhidos ao Tesouro Nacional.