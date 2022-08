Festival LambesGoia, em Goiânia, tem colagem de mural coletivo

O Festival LambesGoia, que acontece em Goiânia desde o mês de julho, realizará a colagem de um mural coletivo de 80m² no próximo domingo (21/8), a partir das 9h. Assim, acontece na Galeria Universitária, na Avenida Anhanguera, nº 3.711, no Setor Leste Universitário.

Ao todo, serão mais de 170 artistas, das cinco regiões do Brasil, bem como das Américas do Sul e do Norte e da Europa. Neste mural, os trabalhos dos artistas serão colados todos juntos. Dessa forma, o objetivo é mostrar a diversidade de técnicas, estilos e discursos dos artistas participantes.

Além disso, a colagem do mural coletivo do Festival LambesGoia em Goiânia terá uma Feira de Artes e Publicações independentes.

Mais sobre o Festival LambesGoia

O Festival LambesGoias, em Goiânia, começou no dia 19 de julho, com a abertura da Primeira Mostra Lambes Brasil, na Vila Cultural Cora Coralina, no Centro.

Em paralelo, foram realizadas intervenções urbanas individuais dos artistas Bruna Alcantara (PR), Leonardo Mareco (MS), Filipe Gondim (PE). Além disso, dos goianos Lambida Preta, RicarJones, Diogo Rustoff e Gabrielle Matos. stes últimos três serão realizados desta quinta-feira (18/8), até o próximo sábado (20/8).

Durante o Festival LambesGoia foram oferecidas duas oficinas, uma de estêncil, ministrada pelo artista Diogo Rustoff e outra de lambe-lambe, ministrada pelos artistas Marcelo Maróstica e Bulacha.