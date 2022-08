Festival tem 14 artistas goianos fazendo pinturas murais em Goiânia

Quatorze artistas goianos irão estampar seus trabalhos em prédios do Setor Aeroviário, em Goiânia, neste sábado (20/8), durante o Sunset Festival de Arte Urbana. Assim, o objetivo é começar a transformação da galeria de arte a céu aberto que passará a fazer parte da região.

O Sunset Festival de Arte Urbana é um evento do Shopping Cerrado em parceria com incorporadoras. Dessa maneira, acontecerá das 10h às 22h, com entrada gratuita.

As pinturas serão realizadas, em tempo real, pelos artistas Aiog, Iowa, Selon, VHo, Play, 2f, Decy e Wes Gama. Além disso, de Deneri, Tchella, Rubim, Nosm, Dequete e Butas. Dessa maneira, farão parte de um empreendimento residencial inspirado na arte e que será construído a 50 metros do shopping. A referência para criação de seu design veio da Wynwood Walls, uma galeria de murais de grafite a céu aberto em Miami, nos Estados Unidos, que tem participação de artistas do mundo inteiro.

Mais da programação

A programação musical da Sunset Festival de Arte Urbana ficará por conta do DJ Daniel de Mello. Desse modo, o repertório tem black music, sempre acompanhada de música brasileira. Ele se apresentará das 10h às 16h, no espaço ao lado do Shopping Cerrado, enquanto os artistas fazem as pinturas. Ademais, da 17h às 22h, na entrada principal do centro de compras.

A partir das 16h, a entrada principal do Shopping Cerrado também será palco para um desfile. Além disso, o público poderá acompanhar de perto o processo de criação da pintura mural, que será feita na varanda do centro de compras.

A Sunset é um projeto do Shopping Cerrado, que acontece desde julho de 2021, pelo menos uma vez por mês. Dessa forma, o objetivo é proporcionar entretenimento, lazer e cultura por meio de apresentações musicais. No local, o público também poderá adquirir chopp Colombina e pratos especiais.

O Shopping Cerrado fica na Avenida Anhanguera, nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.