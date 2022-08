Goiás soma mais de 120 casos de varíola dos macacos; veja como se prevenir

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou, no informe Monkeypox desta quarta-feira (17), que Goiás já soma 121 casos de varíola dos macacos. A maioria dos casos são de moradores de Goiânia e Aparecida de Goiânia.

O número de casos suspeitos também aumentou, passando de 267, na terça (16), para 286 na quarta (17), uma diferença de 19 novos casos em investigação. Por outro lado, 113 casos suspeitos já foram descartados.

Os primeiros registros da doença em crianças e idosos no estado foi feito nesta semana. Na segunda (15), a faixa etária dos contaminados era de 20 a 47 anos, mas passou para 9 a 64 anos. A maioria das pessoas infectadas é do sexo masculino (119) e apenas duas do sexo feminino.

Goiânia é a cidade do estado que concentra a maioria dos casos, com 95 contaminados. Em seguida está Aparecida de Goiânia, com 13. Valparaíso de Goiás, Luziânia e Cidade Ocidental somam 2 casos cada uma. Outras cidades como Águas Lindas, Anápolis, Bom Jesus de Goiás, Itaberaí, Inhumas, Planaltina e Senador Canedo registram um caso.

Como se prevenir da varíola dos macacos

Geralmente, a transmissão da doença de pessoa para pessoa acontece pelo contato direto com fluídos corporais, como sangue, pus e secreções respiratórias. A contaminação também pode acontecer por meio de beijos, abraços e toques ou contato com objetos contaminados.

Veja algumas formas de se prevenir:

Evitar o contato próximo com pessoas infectadas ou com suspeita de infecção;

Evitar compartilhamento de objetos, incluindo roupas de cama e toalhas;

Usar máscara;

Higienizar as mãos com água e sabão e álcool em gel.

Sintomas

Para saber se está contaminado com o vírus é preciso estar atento aos sinais e sintomas, que geralmente incluem:

Erupções cutânea ou lesões de pele

Adenomegalia – Linfonodos inchados (ínguas)

Febre

Dores no corpo

Dor de cabeça

Calafrio

Fraqueza

