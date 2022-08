Grave acidente mata sete pessoas na GO-139, em Piracanjuba

Um grave acidente registrado na manhã desta quinta-feira (18/8), envolvendo dois carros de passeio, matou sete pessoas, entre elas duas crianças, na GO-139, em Piracanjuba, no Sul de Goiás. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois carros, um Renault Duster e um Toyota Corolla, colidiram frontalmente na rodovia em linha reta.

Segundo a corporação, as equipes de resgate e combate a incêndio foram as primeiras a chegarem no local do acidente e encontraram os veículos completamente destruídos. O veículo Corolla estava partido ao meio e o motor dele foi arremessado no acostamento da rodovia.

De acordo com o subtenente Mesquita, o acidente pode ter sido causado por imprudência de alguém. Uma perícia deve ser feita no local para determinar as circunstâncias da batida.

Vítimas do grave acidente na GO-139, em Piracanjuba

No total, sete pessoas morreram, sendo que quatro delas ficaram presas às ferragens dentro do Renault Duster. No outro veículo, os socorristas tentaram reanimar um homem, mas ele acabou não resistindo aos ferimentos.

Além disso, uma criança de aproximadamente 3 anos foi arremessada no meio de um pasto. Ela foi a primeira a ser socorrida pela corporação, mas apresentava um afundamento no rosto e também faleceu.

Além do Corpo de Bombeiros, também estiveram no local equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu), Instituto Médico Legal (IML) e Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s094061f8-9b31-4fbe-b7d8-d68e852760de’]

Leia também: