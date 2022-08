Mercado de Culturas leva shows, filmes e debates à cidade de Goiás

O projeto Mercado de Culturas, que acontece na cidade de Goiás, chega à sua 4ª edição, terá shows, filmes e debates. Assim, será realizado nesta sexta-feira (19/8) e sábado (20/8), e é uma iniciativa da Universidade Federal de Goiás – Câmpus Goiás. A participação é gratuita.

A 4ª edição do projeto Mercado de Culturas, na cidade de Goiás, tem o tema Territórios. Desse modo, contará com sessão de cinema seguida de debate no dia 19 de agosto, além de shows musicais no dia 20 de agosto. Dessa forma, serão apresentados no Cine Teatro São Joaquim os filmes Contos dos Lobos (Matheus Amorim, Goiás – Go), Mel de Tamarindo (Izabela Nascente, Goiânia- GO). Além disso, o representante brasileiro em Cannes 2021, Sideral (Carlos Segundo, Natal- RN).

No palco do Mercado Municipal de Goiás apresentarão Siba (PE), Carne Doce (Goiânia) e Cambalombra (Goiás). As apresentações começam a partir das 19h.

O projeto foi contemplado pelo Edital de Fomento aos Territórios Goianos do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás 2017. Dessa maneira, conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Goiás, Governo de Goiás e do Cine Teatro São Joaquim. Ademais, da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), com apresentação por meio do Fundo de Arte e Cultura de Goiás.

A programação completa pode ser conferida no site oficial do evento e da UFG, nos links goias.ufg.br ou habitaracidade.com/mercadodeculturas.

Os curtas do Mercado de Culturas

O curta Sideral (2021), do diretor potiguar Carlos Segundo, concorreu como melhor curta no Festival de Cannes em 2021. Também ganhou neste ano o prêmio de aquisição do Canal Plus na 44ª edição do Festival Internacional de Curta-Metragem de Clermont-Ferrand, na França.

A história do filme é uma ficção que narra a expectativa de uma família quanto ao lançamento do primeiro foguete tripulado brasileiro. O filme já passou por mais de 66 festivais em 26 países e vários estados brasileiros, sendo premiado 31 vezes.

O filme que vai abrir a sessão do Mercado de Culturas, na cidade de Goiás, é o curta vilaboense “Conto dos Lobos”, de Matheus Amorim. O curta foi selecionado e premiado em diversos festivais dentre eles o Fica. Matheus conta a história de uma adolescente com deficiência visual, em uma pequena cidade interiorana, que almeja chegar à casa da avó.

O segundo curta é uma peça-filme “Mel Tamarindo”, da Cia Ju Cata-Histórias. O filme traz a história de dois amigos que moram juntos, mas são engolidos pelo cotidiano e já nem se reconhecem mais. No entanto surge em suas vidas um personagem misterioso, um ambulante, mágico, senhor do tempo, que brinca e provoca uma mistura entre ser bicho e bicho-gente. Mel tamarindo é também uma ciranda/música do Siba.