Morre passageira que caiu de ônibus do Eixo Anhanguera, em Goiânia

Uma mulher, de 28 anos de idade, morreu nesta quinta-feira (18/8) após cair de dentro de um ônibus do Eixo Anhanguera, em Goiânia. Segundo informações repassadas pelo marido da estudante de enfermagem, o acidente aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (17).

Após ser socorrida, a moça foi encaminha para o Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO). Apesar da internação, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.

Apurações iniciais apontam que a mulher estava na porta da direita e a porta abriu quando o ônibus passou por uma curva, fazendo com que a vítima fosse jogada para do veículo. Ao cair, a mulher bateu a cabeça.

O marido da jovem informa que os primeiros socorros à esposa foram prestados por uma outra mulher, que também era passageira do ônibus. A mulher deixa dois filhos, de 8 e 11 anos, o marido e familiares residentes no Pará.

Dentre as dores da perda, o cônjuge da mulher ressalta que a Metrobus não está prestando apoio à família, além de não atenderem as ligações dos familiares e quando atendem não se posicionam sobre o caso.

O que diz a Metrobus

A Metrobus emitiu uma nota à imprensa dizendo que lamenta a morte da passageira, que se solidariza com a família e que, apesar as afirmações do marido, está prestando assistência à família desde o momento do acidente.

A empresa informou também que abriu um procedimento interno com o objetivo de apurar as causas e circunstâncias do acidente. A Metrobus destacou ainda que os veículos possuem sensores que impedem que o ônibus circulem de portas abertas.