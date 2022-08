Pirenópolis recebe 6ª edição do Festival Gastronômico Cozinha Raiz

A cidade histórica de Pirenópolis recebe, desta quinta-feira (18/8) a domingo (21/8), a 6ª edição do Festival Gastronômico Cozinha Raiz. Assim, acontece de no Largo da Beira Rio, e divulgará a diversidade culinária do Brasil, fazendo uma ligação entre a ancestralidade e a alta gastronomia.

O evento é um projeto de Gilmar Borges. Dessa maneira, terá mais de 30 chefs participantes, entre eles Cumpadre João (PB), Flora Dias (AP), Ângela Sicilia (PA). Além disso, Cidinha Santiago (SP), Alessandro Rodrigues (AM), Jaire Cunha (AC), João Diamante (RJ), Ângelo Domiciano (GO) e Pedro Alex (RJ).

As inscrições para o Cozinha Raiz em Pirenópolis são limitadas. Ademais, a programação completa, com cozinha/aulas shows, workshops, oficinas e feiras gastronômicas, bem como degustações programadas e harmonizações de bebidas artesanais, estão disponíveis em @festival_cozinharaizoficial.

Programação inicial

O Festival Cozinha Raiz terá a abertura da 6ª edição com um “Sarau Gastronômico” na Fazenda Babilônia. Assim, terá o tema “Cozinha Raiz Patrimônio Imaterial de Goiás”, na noite desta quinta-feira (18/8).

Haverá uma “Cozinha Show” na grande estrutura montada no Centro Histórico de Pirenópolis, durante os dias 19 e 20 de Agosto. Na grade, a participação de grandes nomes da cena gastronômica do Brasil com aulas shows, workshops, oficinas e feira gastronômica, degustações programadas e harmonizações de bebidas artesanais.

Na manhã de domingo, dia 21 de agosto, um “Banquete Gastronomia do Cerrado” marcará o encerramento do evento, no Refúgio Avalon.

Serviço: 6ª Edição do Festival Gastronômico Cozinha Raiz Pirenópolis

Quando: De quinta-feira (18/8) até domingo (21/8)

Onde: Largo da Beira Rio, Centro Histórico da Cidade de Pirenópolis

Inscrições (limitadas) e programação completa em: @festival_cozinharaizoficial