Corpo de bombeiros investiga possível material radioativo, em Anápolis

No início da tarde desta sexta-feira (19/8) as equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foram acionadas para atender uma ocorrência de um possível produto perigoso, encontrado no quintal de uma residência no município de Anápolis.

De acordo com informações preliminares repassadas pelo CBMGO, o produto estava concretado em uma caixa de ferro. Ao chegarem ao local, as equipes realizaram o isolamento preventivo do perímetro.

Objeto pode ser radioativo

Para auxiliar na operação, a corporação acionou também a equipe de Companhia Ambiental de Operações Com Produtos Perigosos do Corpo de Bombeiros, uma vez que esta é especializada no atendimento desse tipo de ocorrência.

Um técnico da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) também foi solicitado, com o objetivo de avaliar a situação através do uso de detectores especializados.

Para determinar a existência de um objeto contendo radiação ionizante, as equipes devem usar um detector FAG. O CBMGO informa que, caso realmente exista uma substância radioativa, a mesma está presa em concreto, impedindo que haja contaminação.

Os bombeiros esclarecem que a operação ainda está em andamento e que não há motivos para pânico.

O Dia Online aguarda mais informações do Corpo de Bombeiros para atualizar a notícia.