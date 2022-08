Mulher tem parto prematuro após ser agredida pelo companheiro, em Anápolis

Uma gestante, vítima de violência doméstica, precisou passar por um parto prematura, em Anápolis, após ser atingida com socos e chutes pelo companheiro, de 30 anos, que também é o pai da criança.

De acordo com informações preliminares, o caso teria acontecido nesta terça-feira (16/8). A mulher, que estava grávida de oito meses, precisou ser socorrida pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), que a encaminhou à Santa Casa da Misericórdia de Anápolis.

O suspeito do crime chegou a ser levado para a Central de Flagrantes, porém foi liberado pelo delegado plantonista depois prestar os devidos esclarecimentos sobre o caso.

A partir daí, a responsabilidade de investigar as circunstâncias do crime é da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), do município. Titular da delegacia explica que o socorro foi acionado por vizinhos da vítima.

Estado de saúde do bebê e da vítima

A delegada explica que o companheiro desferiu vários chutes e socos na barriga da gestante e que os vizinhos ligaram para o Samu, que prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima para a Santa Casa.

Apesar das agressões, o bebê nasceu forte e saudável, mas a mulher ficou internada. No dia seguinte ao crime, a Polícia Militar de Goiás (PMGO) conseguiu localizar o suspeito e o encaminhou até a Central de Flagrantes.

O homem foi liberado após prestar depoimento, uma vez que o delegado plantonista entendeu que não se tratava de flagrante. Após sair da delegacia, o homem foi até o hospital, mas não conseguiu ver a esposa e filho porque a vítima solicitou que o acesso dele fosse negado.

Um inquérito policial foi aberto para investigar as agressões. O suspeito deve responder por lesão corporal grave, A vítima continua internada.