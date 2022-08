Pista superior do viaduto da T-63 será liberada nesta segunda (22), em Goiânia

A Prefeitura Municipal de Goiânia informou que a pista superior do viaduto João Alves de Queizos, localizado no cruzamento da avenida 85 com a T-63, será liberado às 5 horas desta segunda-feira (22/8).

Nesta quinta-feira (18) técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) realizaram uma última vistoria e constataram que a estrutura se encontra estável e segura.

As últimas placas de material de alumínio composto (ACM) devem ser retiradas durante este fim de semana. O anúncio sobre a liberação da pista foi feito pelo prefeito Rogério Cruz, através de suas redes sociais, durante a manhã de hoje (19).

“A parte alta do Viaduto José Alves de Queiroz será liberada para tráfego na segunda-feira, a partir das 5h. Neste fim de semana, será concluída a remoção das placas. A liberação ocorre após conclusão das análises técnicas, que comprovaram a segurança da estrutura”, escreveu ele.

O atual secretário Municipal de Infraestrutura, Everton Schmaltz, explicou que a visita dos técnicos constatou a segurança e a estabilidade da estrutura.

Já em relação ao projeto de transformar o viaduto em uma galeria de arte urbana, o secretário afirma que o cronograma das obras já foi repassado para a Secretaria Municipal de Cultura (Secult).

Incêndio

O viaduto João Alves de Queiroz, localizado no encontro das avenidas T-63 e 85, em Goiânia, foi incendiado no último dia 15 de julho. De acordo com informações da Polícia Civil de Goiás (PCGO), o incêndio foi causado acidentalmente por um homem em busca de drogas.

Com as chamas, as placas do local foram danificadas e precisaram ser retiradas. A trincheira da Avenida 85 e a rotatória no nível da Avenida T-63 foram liberadas para tráfego após análise dos técnicos.

No último dia 10 de agosto, a Seinfra realizou a aplicação de argamassa de alta resistência em dois pilares do viaduto que apresentaram danos superficiais.