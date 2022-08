Bloco encontrado em casa em Anápolis não emite radiação, aponta CNEN

A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) informou que não encontrou indícios de radioatividade em material suspeito encontrado na casa de uma mulher, em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), equipes especializadas em produtos perigosos da corporação e do técnico da CNEN, realizaram a verificação de radioatividade com o aparelho FAG.

Após a verificação no local e no bloco de concreto, não foi encontrado nenhum indicio de radioatividade, segundo a corporação. Equipes encontraram apenas o equivalente à taxa de radiação de fundo, inerente ao meio ambiente.

Denúncia

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar na casa onde o material estava armazenado. A corporação teria recebido uma informação de um homem que guardava armas ilegais no imóvel. Chegando lá, encontraram uma espingarda calibre 22.

Posteriormente, durante conversa com os policiais, o homem relatou que tinha uma cápsula de Césio no quintal. A informação aponta que o bloco de concreto estava dentro de uma caixa de ferro, onde estava escrito “lixo” e o símbolo de uma cruz hospitalar.

O material teria sido encontrado por ele enquanto catava materiais recicláveis na rua. Com chances de ser material radioativo, o Corpo de Bombeiros foi acionado para acompanhar o caso.

Diante disso, toda a área próxima ao local foi isolada, como casas na rua da residência. Após a verificação, o material foi retirado do local e levado para a CNEN para análise futura mais detalhada a respeito do que existe no interior do bloco.