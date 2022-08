Motorista que dirigia carro roubado morre em acidente na GO-330, em Ipameri

Um homem morreu neste sábado (20) em um acidente na GO-330, quilômetro 114, na saída de Ipameri para Urutaí, no sudeste de Goiás. O motorista seguia em direção a Catalão e morreu no local.

Durante o atendimento da ocorrência, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) constataram que o veículo envolvido no acidente tinha registro de furto e teria sido roubado horas antes do acidente.

De acordo com os bombeiros, o carro bateu de frente com o caminhão e o motorista não resistiu aos ferimentos, tendo a morte atestada ainda no local pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu). Já o condutor do caminhão foi atendido pelos bombeiros, não apresentava ferimentos aparentes e recusou atendimento.

Carro que se envolveu em acidente na GO-330 foi roubado em Goiânia

Ao verificar a documentação do veículo, a PRE constatou divergências e verificou que se tratava de um caso de furto. Informações preliminares apontam que o carro teria sido roubado durante a madrugada em Goiânia.

Como estava sem documento pessoal, o condutor morto no acidente não tinha sido identificado até a última atualização desta reportagem. Agora, a Polícia Civil deve investigar se o motorista é ou não o autor do roubo.

Leia também: