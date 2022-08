Propaganda eleitoral: veja quanto tempo tem cada candidato ao governo de Goiás

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) divulgou a parcela de tempo de propaganda eleitoral que cada candidato ao governo de Goiás tem direito neste ano, na televisão e rádio. As propagandas começam na próxima sexta-feira (26).

Os programas de candidatos ao governo terão duração de 10 minutos, sendo exibidos nas segundas, quartas e sextas-feiras. Na televisão, as propagandas serão exibidas entre 13h15 e 13h25 e de 20h45 a 20h55. No rádio, os programas serão veiculados de 7h15 a 7h25 e de 12h15 a 12h25.

Tempo de propaganda eleitoral de cada candidato ao governo de Goiás

O candidato à reeleição Ronaldo Caiado (UB) terá a maior fatia, com 5 minutos e 6 segundos. Na sequência, Wolmir Amado (PT) com 2 minutos e 18 segundos. A relação segue com Gustavo Mendanha (Patriota), que contará com programa de 58 segundos; Major Vitor Hugo (PL), com 51 segundos; Cíntia Dias (PSOL), com 23 segundos; e Edigar Diniz (NOVO), com 20 segundos.

Outros três candidatos disputam o cargo, sendo a Professora Helga (PCB), Professor Pantaleão (UB) e Vinicius Paixão (PCO), mas eles não têm participação na propaganda eleitoral de rádio ou Tv, pois seus partidos não atingiram a cláusula da barreira, norma que impede ou restringe atividades de siglas que não alcançam determinado percentual de votos.

Ordem

Por sorteio, o TRE-GO também definiu a ordem que cada partido, coligação ou federação aparecerá no primeiro programa, na sexta-feira (26). O primeiro é Wolmir Amado, seguido de Egidar, Mendanha, Caiado, Cíntia e Viro Hugo. Posteriormente, as inserções acontecem por rodízio, onde o último programa passa a ser o primeiro no dia seguinte.

Pílulas

Durante a programação das emissoras, os candidatos também têm direto a inserções de pílulas, que são distribuídas conforme o critério de proporcionalidade. No total, são 977 inserções, sendo que Caiado terá direito a 499, em seguida está Wolmir, com 228. Na sequência vem Mendanha (95), Vitor Hugo (84), Cíntia (39) e Edigar (32).