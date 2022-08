Bar em Goiânia fica destruído após incêndio; veja vídeo

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado na madrugada desta segunda-feira (22/8) para combater um incêndio que atingiu um bar localizado na Alameda Dr. Sebastião Fleury, no Setor Marista, em Goiânia.

De acordo com a corporação, o fogo começou por volta de 3h em uma estrutura anexa ao Velho Texas. Quando a corporação chegou, o local já havia sido completamente tomado pelas chamas.

Os bombeiros então realizaram um trabalho para evitar que o fogo atingisse imóveis vizinhos. Cerca de 17 bombeiros foram envolvidos na operação que utilizou cerca de 7 mil litros de água no combate. O fogo foi controlado em 30 minutos.

Ainda não há informações sobre o que teria causado o incêndio. Apesar dos danos, não houve vítimas.

Veja o vídeo feito pelo Corpo de Bombeiros durante o atendimento da ocorrência:

Tenente Diogo Pimenta fala sobre incêndio em bar de Goiânia:

Além do incêndio em bar em Goiânia, outro foi registrado em fábrica de tendas

No domingo (21), os bombeiros atuaram em outra ocorrência de incêndio, desta vez em uma fábrica de tendas na Cidade Jardim, em Goiânia. A ocorrência também foi registrada durante a madrugada, por volta de 3h56.

No total, oito viaturas foram enviadas pra a ação. Quando as equipes chegaram no local constataram que uma parte do galpão havia colapsado e várias tendas estavam em chamas.

De acordo com os bombeiros, o local era de difícil acesso, o que dificultou a aproximação das viaturas. Entretanto, o fogo foi controlado utilizando jatos d’água e técnicas de combate a incêndio urbano. Foram cerca de quatro horas de trabalho de combate e rescaldo, sendo utilizados 30 mil litros de água.

Não há informações sobre o que pode ter iniciado o incêndio. Não houve vítimas.