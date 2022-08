Eleições 2022: Caiado tem 47,7% das intenções de voto e Mendanha 19,7%, diz pesquisa

A corrida eleitoral já começou e uma pesquisa divulgada neste domingo (21/8) pelo Serpes, encomendada pelo Jornal O Popular, mostra como está o cenário dos candidatos ao Governo de Goiás nas Eleições 2022.

A pesquisa Serpes mostra Ronaldo Caiado (UB), candidato à reeleição, com 47,7% das intenções de voto no primeiro turno (pesquisa estimulada). Em seguida está Gustavo Mendanha (Patriota), com 19,7%. Os outros candidatos aparecem na pesquisa com menos de 4% das intenções de voto.

Propaganda eleitoral: Veja quanto tempo tem cada candidato ao governo de Goiás

Levando em consideração as regiões do estado, Caiado tem 55,5% das intenções de voto no Entorno do Distrito Federal, já Mendanha, atinge 5,5%. Em Goiânia, Caiado tem 45,6% e Mendanha 22,5%. No Centro, o Patriota tem o seu maior índice, com 33,7%, contra 43,7% do atual governador.

Já considerando idade, escolaridade e sexo, Caiado alcança os maiores índices no grupo de mulheres (50%), jovens de 16 a 29 anos (49,3%) e pessoas com ensino fundamental (49%). Por outro lado, Mendanha se destaca entre eleitores com ensino superior (27,5%), em que Caiado tem 45,1%; no grupo de mulheres, com 18,1% das intenções e entre eleitores de 30 a 49 anos (22,3%).

Foram ouvidas 801 pessoas entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O número do registro do questionário no Tribunal Regional Eleitoral é GO-08758/2022.

Eleições 2022: detalhes da pesquisa

Intenção de voto estimulada – quando os nomes dos candidatos são apresentados

Ronaldo Caiado (UB): 47,7%

Gustavo Mendanha (Patriota): 19,7%

Major Vitor Hugo (PL): 3,7%

Cíntia Dias (Psol): 2,2%

Professor Pantaleão (UP): 1,1%

Edigar Diniz (Novo): 0,6%

Wolmir Amado (PT): 0,6%

Vinícius Paixão (PCO): 0,2%

Professora Helga (PCB): 0%

Nulo ou não votaria: 5,7%

Indecisos: 18,2%

Possível segundo turno – Caiado e Mendanha

Ronaldo Caiado: 54,6%

Gustavo Mendanha: 28,1%

Nulo ou não votaria: 7,2%

Indecisos: 10,1%

Possível segundo turno – Caiado e Major Vitor Hugo

Ronaldo Caiado: 60%

Major Vitor Hugo: 13,7%

Nulo ou não votaria: 11,7%

Indeciso: 14,5%

Rejeição

Em relação a rejeição, Caiado também aparece em primeiro lugar, com 15,2%. Em seguida está o Major Vitor Hugo, com 10,4%. Mendanha aparece na sexta colocação, com 6%, atrás de Wolmir Amado e Professor Pantaleão.

Os eleitores foram questionados em quem não votariam em nenhuma hipótese, mesmo se tivessem que anular o voto.