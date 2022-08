Elevado do viaduto da Avenida T-63 é liberado para trânsito

O elevado do viaduto João Alves de Queiroz, no cruzamento da Avenida 85 com a T-63, foi liberado às 5h da manhã desta segunda-feira (22/8). Os técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) realizaram vistoria na última quinta-feira (18/8). Assim, atestaram que a estrutura está estável e segura. As últimas placas de material de alumínio composto (ACM) foram retiradas no final de semana.

O secretário Municipal de Infraestrutura, Everton Schmaltz, explicou que técnicos da pasta estiveram no local e realizaram vistoria. “Foi constatado que a estrutura está estável e segura”, diz. Os servidores retirarão últimas placas de material de alumínio composto (ACM) durante o final de semana.

O viaduto da Avenida 85 com a T-64 será transformada em uma galeria de arte urbana. Segundo o secretário, o cronograma das obras já está com a Secretaria Municipal de Cultura (Secult). Dessa forma, os murais devem começar a ser pintados em breve.

Histórico do acidente no elevado do viaduto da Avenida 85 com a T-63

As placas do viaduto João Alves de Queiroz foram incendiadas, por acidente, no dia 15 de julho. Dessa maneira, a trincheira da Avenida 85 e a rotatória no nível da Avenida T-63 foram liberadas para tráfego após análise dos técnicos. Além disso, no dia 10 de agosto, a Seinfra realizou a aplicação de argamassa de alta resistência em dois pilares que tiveram danos superficiais.