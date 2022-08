Escola de Artes Visuais abre inscrições para cursos do 2º semestre

As inscrições para os cursos da Escola de Artes Visuais (EAV), da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), estarão abertas de 22 a 31 de agosto. Assim, as aulas serão para o curso do 2º semestre de Iniciação à Aquarela para Jovens e Adultos, com Sandra Moreira. Além disso, para Iniciação ao Desenho e Criação, com Anna Behatriz Azevêdo. As aulas começam nos dias 13 e 14 de setembro, e serão realizada na sede da escola, que fica no Centro Cultural Octo Marques, no Edifício Parthenon Center, no centro da capital.

Os interessados nos cursos da Escola de Artes Visuais da Secult devem baixar o formulário de inscrição no site. Desse modo, devem preenchê-lo e enviá-lo para o e-mail: [email protected]

Ao todo, estão sendo oferecidas 20 vagas para Iniciação ao Desenho e Criação, e 16 vagas para Iniciação à Aquarela para Jovens e Adultos, que serão preenchidas por ordem de chegada das fichas.

Iniciação ao Desenho e Criação

O curso da Escola de Artes Visuais será ministrado às terças e sextas-feiras, das 15 às 17h. Dessa maneira, o público-alvo são pessoas maiores de 18 anos, que se interessam em desenvolver práticas e conhecimento tendo em vista a linguagem do desenho. Não há exigência de experiência prática em desenho.

A temática das aulas irá trabalhar os elementos básicos do desenho como ponto, linha, forma, luz e sombra, cor. Além disso, desenvolver compreensões teórico-práticas relacionadas à linguagem do desenho, estimulando percepções e sensações, tendo em vista experimentações de materiais e técnicas articuladas em diálogo com imagens de trabalhos de arte contemporânea. Também serão estimuladas criações dos alunos por meio de desenho de observação, gesto contínuo e desenho de criação.

Anna Behatriz Azevêdo é graduada em Artes Visuais – bacharelado em Artes Plásticas e mestra em Arte e Cultura Visual pela Faculdade de Artes Visuais (FAV/UFG). Foi professora substituta na FAV/UFG nos cursos de Artes Visuais. Lá, ministrou disciplinas relacionadas a desenho e criação, e foi professora substituta na Faculdade de Educação (FE/UFG). Desde 2005 produz trabalhos artísticos em desenho, performance, dança, videoarte, videoinstalação, videodança e fotografia.

Iniciação à Aquarela para Jovens e Adultos

As aulas da Escola de Artes Visuais serão ministradas de 14 de setembro a 30 de novembro, às quartas-feiras, das 14 às 16h, para pessoas maiores de 18 anos. Dessa maneira, a temática do curso propõe a introdução ao universo da pintura em aquarela. Assim, terá exercícios práticos que proporcionará aos iniciados na aquarela uma conquista pela autonomia em pintar o que quiser e continuar avançando para descobrir seu próprio estilo e sua intimidade com a aquarela.

Sandra Moreira, artista plástica e musicista. Autodidata, participou de vários cursos e orientações artísticas promovidos por renomados artistas goianos e de outros estados brasileiros. Dessa forma, em seu currículo somam-se exposições nacionais e internacionais com obras contemporâneas em desenho e nanquim. Também trabalhos em telas com acrílicas, e aquarelas em papel algodão. Mesmo tendo atuado com variadas técnicas, atualmente sua arte na aquarela está voltada para temas botânicos. Ademais, Sandra Moreira é advogada, professora pós-graduada e efetiva da Escola de Artes Visuais (EAV).