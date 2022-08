Jovem é embriagada e estuprada por marido de vereadora, em Santa Isabel

O marido de uma vereadora do município de Santa Isabel, localizado no Vale do São patrício, foi detido suspeito de embriagar uma jovem, de 22 anos, com o objetivo de abusar sexualmente dela. As informações são da Polícia Civil de Goiás (PCGO).

Segundo a corporação, a vítima é uma prima distante da parlamentar. Em nota emitida pela defesa do suspeito, o homem diz que está à disposição da Justiça para a realização de quaisquer exames e contribuição para a investigação.

No documento, a defesa ressalta que o investigado possui emprego fixo, endereço atualizado e bons antecedentes, o que faz com que o prisão antecipada do mesmo seja não justificada.

Segundo apurações, o caso teria aconteceu no último dia 13 de agosto. A jovem, que reside em Aparecida de Goiânia, foi para Santa Isabel com a família e o namorado para comemorar o dia dos pais.

O que a Polícia Civil diz sobre o caso

Conforme informações do delegado responsável pelas investigações, o suspeito teria embriagado a jovem, na casa dele, enquanto os dois estavam longe do pai e do namorado.

O delegado ressalta que a vítima não tinha o hábito de consumir bebidas alcoólicas e o suspeito aproveitou a oportunidade para violentá-la. O laudo emitido pela perícia constatou que a mulher estava machucada e que sofreu abuso sexual mediante violência.

A corporação policial diz ainda que o homem estava tentando se esconder, mas foi encontrado pilotando uma moto. Na ocasião, o suspeito tentou fugir, mas a polícia conseguiu parar o veículo e efetuar a prisão.

Na casa do investigado foi encontrada uma pistola, que está legalmente registrada. A polícia informou ainda que o suspeito é caçador, atirador e colecionador de armas (CAC).

Após a prisão, o homem foi levado para o presídio do município de Rialma, e deve responder, judicialmente, pelo crime de estupro de vulnerável.