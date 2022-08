Jovem é suspeito de matar ex-namorada com tiro no rosto, em Valparaíso

Um jovem de 19 anos está sendo procurado pela polícia após ser apontado como principal suspeito da morte de uma jovem, de 18 anos, que tinha acabado de terminar o relacionamento. O caso aconteceu em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

A jovem, de 18 anos, morreu após ser atingida com um tiro no rosto no último dia 16 de agosto. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital dois dias depois. O suspeito fugiu do local após o crime.

Suspeito de matar ex-namorada não aceitava fim de relacionamento

Informações preliminares apontam que suspeito não aceitava o término do relacionamento e queria reatar, mas a vítima não queria. Ele inclusive, teria saído de Tocantins e ido para a casa dela em Valparaíso, na tentativa de reconciliar.

Segundo a Polícia Civil, que investiga o caso, os dois estavam separados há pouco tempo e ele chegou a ameaçá-la pois ela não quis reatar o relacionamento.

Agora, o caso segue sendo investigado e a polícia informou que as diligências estão em curso para juntar elementos para indiciar o investigado. Além disso, também está sendo apurada a dinâmica do crime e a real motivação.

Até a manhã desta segunda-feira (22/8), o suspeito não foi localizado pela polícia.

Leia também: