Varíola dos Macacos: Goiás confirma estado de Emergência de Saúde Pública

Atualmente, o Estado de Goiás está com 160 casos confirmados de varíola dos macacos. Com o atual cenário da doença, o estado confirmou a transmissão local de monkeypox, como é nomeada no inglês.

Vale ressaltar que a transmissão local representa oficialmente a classificação mais alta de risco, sendo ela nível III. Através de um plano de contingência divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES/GO) uma serie de medidas e orientações foram formalizadas.

Deste modo, o nível I (Alerta), que corresponde a uma situação em que o risco de introdução da doença seja elevado e não apresenta casos suspeitos; nível II (Perigo Iminente), detecção de caso suspeito e/ou confirmado com transmissão importada, mas sem registros secundários.

O plano de contingência divulgado pela SES/GO tem como base a classificação de nível III, visto que a transmissão da varíola dos macacos, em Goiás, já se dá pelo contato entre as pessoas dentro do próprio estado.

Varíola dos Macacos: Governo de Goiás define protocolos para enfrentamento da varíola dos macacos

Assim, de acordo com o documento emitido, “com transmissão comunitária, e ainda não há no território nacional disponibilidade de medidas de imunização e de tratamento.”

A Secretaria de Estado de Saúde detalha ainda as estratégias de identificação, notificação, monitoramento e tratamento de pacientes com confirmação e suspeita da doença.

Varíola dos macacos em Goiás

O último informe da situação epidemiológico em Goiás, divulgado nesta segunda-feira (22/8), mostra a existência de casos confirmados nos seguintes municípios do estado:

Goiânia;

Águas Lindas de Goiás;

Anápolis;

Aparecida de Goiânia;

Bom Jesus de Goiás;

Cidade Ocidental;

Inhumas;

Itaberaí;

Luziânia;

Novo Gama;

Planaltina;

Senador Canedo;

Goianira;

Uruaçu;

Valparaíso de Goiás.

Até o momento, 160 estão confirmados e 297 são suspeitos. Deste total, 157 são homens e somente três são mulheres. Em âmbito nacional, existem cerca de 3.788 casos de varíola dos macacos registrados.