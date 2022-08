Arte Plena Casa Galeria traz exposição individual de ZéCesar

A Arte Plena Casa Galeria, no Setor Sul, em Goiânia, traz a exposição individual Paint – Gravuras Inéditas, do artista e professor José César Clímaco, mais conhecido como ZéCésar. Assim, a mostra, que comemora os 15 anos do espaço, funcionará desta terça-feira (23/8) até o dia 24 de setembro.

ZéCésar é considerado um dos maiores gravadores do estado, considerando sua atuação dentro e fora da academia (FAV, UFG), lugar em que lecionou por mais de três décadas. Além disso, continua acompanhando um grupo independente de pesquisa, o Ateliê Livre de Gravura.

Com ateliê em Goiânia, o artista busca em sua pesquisa plástica e novos suportes. Ademais, formas de aprimoramento do que, segundo ele, tem sido um ofício de sua vida adulta, a gravura. Assim, mantém o olhar sobre a cidade, suas nuances e possibilidades.

A exposição

Para a exposição Paint – Gravuras Inéditas, impressas em fine art, ZéCésar fez um recorte de sua produção entre 2018 e 2022. Desse modo, tem trabalhos inéditos em dimensões variadas.

“Entendo gravura digital como sendo aquela concebida, elaborada e realizada por meios digitais, ou seja, dito de maneira sucinta, realizada no computador. Minhas gravuras foram realizadas no programa Paint, um dos mais primários de criação ou tratamento de imagens, mas que explorado a fundo permite alcançar resultados bastante gratificantes”, compartilha o artista. De acordo com ele, outras vezes recorre também ao Microsoft Office Picture Manager, apenas para pequenas alterações de cores ou tonalidades.

O título da exposição surgiu do trabalho de escanear desenhos a lápis ou caneta sobre papel, da ferramenta digital utilizada para retrabalhar esses originais, além da tradução da palavra que sugere o gesto de pintar.

A exposição conta com cerca de 35 trabalhos do artista e ficará aberta ao público para visitação gratuita. Essa é uma das programações de aniversário da Arte Plena Casa Galeria, que segue até 2023.

Serviço: Exposição individual Paint – Gravuras Inéditas, de ZéCésar | Arte Plena Casa Galeria

Abertura: 23 de agosto | Das 18 às 22h

Onde: Arte Plena Casa Galeria – Rua 89, nº 546 – Setor Sul

Visitação gratuita: De 24 de agosto a 24 de setembro de 2022

Instagram: @arteplena.casagaleria