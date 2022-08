Centro Cultural Octo Marques inaugura individual de Marcelo Camara

O Centro Cultural Octo Marques (CCOM), em parceria com a galeria Tachotte & Co, inaugura a exposição Variações, do artista Marcelo Camara, nesta quinta-feira (25/8), às 18h. Assim, com curadoria do também artista Rodrigo de Almeida Cruz, a mostra faz um pequeno recorte de 53 trabalhos. Dessa forma, é feita por meio de capturas de fragmentos que pretendem desafiar o espectador num jogo de alusões e referências.

Essa dinâmica acontece graças aos traços e figuras quase incompletas do artista. Dessa maneira, abrem espaço para o diálogo e diferentes possibilidades interpretativas em relação a quem observa a obra. A mostra fica em cartaz até 7 de outubro, com visitação livre, sempre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Em sua produção, Marcelo Camara explora a fronteira entre a representação e abstração. Além disso, forma e gesto, linha e mancha, ‘investigando a construção pictórica através da imagem”. Dessa maneira, a exposição Variações tem como objetivo desacelerar o olhar no frenético tempo atual. Assim, o artista acaba por exercitar a ressignificação e a reflexão acerca da própria linguagem da pintura.

Marcelo Camara vive e trabalha em Brasília. É graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília/UnB (2015). Ademais, participou de programa de intercâmbio na École Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg, França (2013-2014). Atualmente, cursa bacharel em Artes Visuais na Universidade de Brasília (UnB).

Serviço: Exposição Variações | Centro Cultural Octo Marques

Abertura: 25 de agosto, às 18h

Encerramento: 7 de outubro

Visitação: Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

Endereço: Centro Cultural Octo Marques – Rua 4, n 515, sobreloja do edifïcio Parthenon Center