Colisão entre ônibus escolar e carreta deixa 27 feridos, em Itumbiara

Na noite desta segunda-feira (22/8) um acidente de trânsito, do tipo colisão, envolvendo um ônibus escolar e uma carreta deixou 27 estudantes feridos. O caso aconteceu em Itumbiara, na região sul do estado de Goiás.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), apesar de ter ficado preso às ferragens e precisar de socorro, o motorista do ônibus sofreu apenas cortes no rosto e escoriações pelo corpo.

Segundo a corporação, o ônibus levava alunos universitários do município de Bom Jesus de Goiás para Itumbiara. Os estudantes que estavam no veículo se machucaram com estilhaços de vidro, uma vez que explodiram com o impacto da batida.

“Atendemos 17 pessoas e outras foram a hospitais por outros meios. Alguns estudantes se machucaram pulando pela a janela de emergência e se cortaram“, explicou o sargento do CBMGO.

Deslocamento do veículo

A distância entre Bom Jesus de Goiás e Itumbiara é de 60 km. O ônibus escolar faz essa viagem todos os dias, com o objetivo de transportar os alunos do município para diversas faculdades. Ao todo, 47 pessoas estavam no ônibus no momento do acidente.

O CBMGO informa que o motorista da carreta, que transportava milho, não se feriu. Parte da carga caiu na Rua Modesto de Carvalho, onde o ônibus bateu na lateral do veículo.